"War dem Tod nahe": Katie Price spricht über Suizidversuche

Katie Price (44) macht ein schockierendes Geständnis. Der Reality-TV-Star hat bereits die ein oder andere Beauty-OP hinter sich. Unter anderem ließ die fünffache Mutter verschiedene Facelifts, Fettabsaugungen, eine Nasenkorrektur und sage und schreibe 16 Brustoperationen durchführen. Und dem Anschein nach ist noch lange nicht Schluss. Aber hinter all dem steckt auch eine zerbrechliche Seite. Katie spricht nun über eine dunkle Zeit in ihrem Leben.

Die fünffache Mutter bedankte sich in einem emotionalen Post auf Instagram bei allen, die ihr geholfen haben, darunter ihre Familie, enge Freunde und ihre Kinder. "In meiner Branche scheinen im Moment alle zu sterben. Ich bleibe einfach stark und halte mich an die Ratschläge der Therapeuten und konzentriere mich auf die Zukunft, da ich weiß, dass ich dem Tod nahe war, als ich meine eigenen Suizidversuche durchführte, die ich glücklicherweise überlebt habe." Sie habe erkannt, dass sie eine Zukunft und ein Leben habe, erklärte der Reality-TV-Star weiter und bedankte sich bei seinen Liebsten.

Sie erzählte zudem in ihrer eigenen TV-Show von einem "Dämon in mir", der für ihre psychische Gesundheit verantwortlich war. "Alles, was ich sah, waren die Gesichter der Kinder, und ich möchte nicht, dass das noch einmal passiert." Weiter erzählte sie von ihren Kämpfen: "Vor ein paar Jahren hatte ich eine schwere Depression, eine Depression zusätzlich zu einer PTBS. Ich war suizidgefährdet, ich wollte nicht hier sein. Wenn es mir schlecht geht, kommt das heraus. Aber ich muss es in Schach halten, denn es weiß es."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Katie Price, Reality-TV-Star

BDC Images / MEGA Katie Price, Januar 2023

Instagram / katieprice Katie Price, März 2023



