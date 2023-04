Bei Konzerten: Deutete Taylor Swift etwa das Liebes-Aus an?

Bei Taylor Swift (33) und Joe Alwyn (32) soll alles aus und vorbei sein! Laut einem Insider sollen sich die US-amerikanische Musikerin und ihr Partner nach rund sechs gemeinsamen Jahren getrennt haben. Die beiden bestätigten das Liebes-Aus bislang jedoch noch nicht. Aber hat Taylor bei ihrer "The Eras Tour" etwa bereits Hinweise auf die Trennung gegeben? Einige Fans sind sich jetzt jedenfalls sicher...

Taylor tauschte nämlich bei ihren letzten Konzerten einen vielsagenden Song aus: Die zwölffache Grammy-Preisträgerin ersetzte den Track "Invisible String", der von der Verbindung zweier Seelenverwandter handelt, in ihrer Setlist mit dem Lied "The 1" aus – und in dem dreht sich alles um eine verlorene Liebe. In Anbetracht der Trennungs-News fragen sich jetzt ein paar Fans auf Instagram: "Ist das der Grund, warum sie 'Invisible String' gegen 'The 1' getauscht hat?"

Es wäre nicht das erste Mal, dass Taylor ihren Fans Hinweise gibt – die "Mastermind"-Interpretin ist bei ihrer Community nämlich dafür bekannt, sogenannte Easter Eggs und Rätsel in ihren Musikvideos, Social-Media-Postings und Co. zu verstecken. Beispielsweise hatte Tay mit ihrem Song "Betty" den Namen der Tochter von ihren guten Freunden Blake Lively (35) und Ryan Reynolds (46) verraten.

Backgrid Taylor Swift und Joe Alwyn, Oktober 2019

Getty Images Taylor Swift bei der "The Eras Tour" in Arizona

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds auf der Met Gala 2022

