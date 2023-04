Ben Affleck haut Fans mit fließendem Spanisch vom Hocker!

Ben Affleck (50) ist ein wahres Sprachtalent! Als der Oscarpreisträger dreizehn Jahre alt war, lebte er ein Jahr lang in Mexiko, wo er eine Kinderfernsehferie drehte – und Spanisch lernte. Der "Deep Water"-Darsteller ist seit fast einem Jahr mit der gebürtigen Puerto Ricanerin Jennifer Lopez (53) verheiratet. Davor hatte der Schauspieler kurz mit seiner "Deep Water"-Filmpartnerin Ana de Armas (34) angebandelt, welche kubanische und spanische Wurzeln hat. Kein Wunder, dass Ben heute fließend Spanisch spricht – die Fans lieben es!

In einem Interview mit der spanischen Radiosendung La Cadena SER sprach der "Batman v Superman: Dawn of Justice"-Held über seinen neuen Film "Air" – und das in nahezu perfektem Spanisch! Die Fans sind total begeistert und finden, er wirkt attraktiver und glücklicher, wenn er Spanisch spricht. Außerdem sind sie der Meinung, Bens Spanisch sei besser als das von J.Lo! Nur einmal hatte das Sprachtalent einen kleinen Hänger: Ihm fiel das Wort für Charakter nicht ein, doch seine Gesprächspartnerin half ihm dabei auf die Sprünge.

Die älteste Tochter des Hollywoodstars und seiner Ex Jennifer Garner (50) lerne Spanisch in der Schule und scheint den Kurs ganz gut zu meistern. "Sie ist gerade an dem Punkt, an dem sie mich überholt", gesteht Ben. Das gefalle ihm gar nicht, deswegen habe er beschlossen, selbst einen Kurs zu besuchen, um mithalten zu können. Es mache ihm nichts aus, dass er ihre Mathe-Hausaufgaben nicht lösen kann, aber die Sache mit den Sprachkenntnissen scheint ihn zu wurmen.

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck bei der Premiere von "Air"

ActionPress Ben Affleck mit Mutter und Sohn im Januar 2023

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

