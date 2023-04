Erfolgreiche Autorin: Sarah Ferguson braucht Royals nicht

Sie springt aus dem Schatten der royalen Familie! Sarah Ferguson (63), die Ex-Frau von Prinz Andrew (63), ist seit neuestem Bestseller-Autorin. Ihren Weg weg von der Familie und hin zur eigenen Unabhängigkeit erkämpft sie sich schon seit der Scheidung 1996. Als Autorin versucht sie sich jetzt einen Namen losgelöst von den Royals zu machen – ihr Ex unterstützt sie dabei. Sarah hat ihren eigenen Weg gefunden, ganz ohne die royalen Titel!

In einem Interview mit OK! gewährt Fergie, wie sie von vielen genannt wird, Einblicke in ihr Leben. "Es ist befreiend. Ich habe mit 60 eine neue Karriere begonnen, viele können das nicht. Ich bin jetzt bekannt als Bestseller-Autorin, nicht nur als jemand, die mit einem royalen Familienmitglied verheiratet war", erklärt sie stolz. Es fühle sich an, als wäre es an der Zeit, sie selbst zu sein und ein neues Leben zu beginnen.

Schon mit ihrer Scheidung von Prinz Andrew in den 90ern brach Sarah mit dem königlichen Protokoll. Sie wanderte nach Amerika aus und gab als erstes Mitglied der royalen Familie ein Interview bei Oprah (69). Dennoch haben sie und ihr Ex-Mann ein gutes Verhältnis zueinander und unterstützen sich in allen Lebenslagen.

Instagram / sarahferguson15 Sarah Ferguson, Dezember 2022

Getty Images Sarah Ferguson im August 2021

Getty Images Sarah Ferguson bei der Trauerfeier von Lisa Marie Presley, Januar 2023

