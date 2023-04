Fremdgeh-Drama: Auch Promi-Damen melden sich bei Yeliz Koc

Yeliz Koc (29) muss sich offenbar immer mehr über ihren Ex anhören. Die einstige Bachelor-Kandidatin hat im Rahmen ihrer Datingshow Make Love, Fake Love ihren Partner Jannik Kontalis kennengelernt. Nachdem sich die beiden immer wieder glücklich im Netz gezeigt hatten, ging die ehemalige Kampf der Realitystars-Bekanntheit am Samstag mit schockierenden Neuigkeiten an die Öffentlichkeit: Sie beschuldigt Jannik, sie betrogen zu haben. Seither melden sich zunehmend Followerinnen bei Yeliz mit immer neuen Dingen, die sich ihr Ex geleistet haben soll. Doch auch einige Promi-Damen packen angeblich über Jannik aus.

Via Instagram meldet sich Yeliz am Sonntag bei ihrer Community und verrät, dass sie mit immer neuen Stories über ihren Ex konfrontiert werde. "Mir haben auch Frauen geschrieben, die in der Öffentlichkeit stehen, denen ich auch glaube. [...] Ich bin einfach nur schockiert darüber, wie man sich erneut in einem Menschen so täuschen konnte", erklärt sie. Von welchen Frauen sie genau kontaktiert wurde, behält die Mutter einer Tochter dabei jedoch für sich.

Bevor Yeliz behauptete, dass Jannik seiner Affäre sogar Schweigegeld gezahlt haben soll, hatte sich auch der Beschuldigte selbst zu den Vorwürfen via Instagram gemeldet. "Es werden hier Gerüchte veröffentlicht, ohne vorher mit mir drüber zu reden. Sie weiß nicht mal, ob das stimmt und will mir direkt ohne zu zögern schaden!", beteuerte er und bestätigte damit die Trennung von der 29-Jährigen.

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Yeliz und Jannik bei "Make Love, Fake Love"

Instagram / _yelizkoc_ Jannik Kontalis und Yeliz Koc, Influencer

Instagram / _yelizkoc_ Jannik Kontalis und Yeliz Koc, Influencer

