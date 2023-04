Yeliz Koc behauptet: Ex Jannik bot Affäre Schweigegeld an

Yeliz Koc (29) erhebt schwere Anschuldigungen. Anfang März ging die Influencerin mit einem neuen Partner aus ihrer Datingshow Make Love, Fake Love heraus. In Jannik Kontalis hatte der Reality-TV-Star geglaubt, die Liebe seines Lebens gefunden zu haben. Doch am Samstag dann die große Überraschung: Yeliz und Jannik sind getrennt. Die einstige Bachelor-Kandidatin wirft ihm vor, sie betrogen zu haben. Doch damit nicht genug: Yeliz behauptet, Jannik habe seiner Affäre Schweigegeld angeboten!

"Mein Schwager hat mit dem Mädel telefoniert. [...] Also die Frau, mit der Jannik jetzt die Nacht was hatte, hat zwei Kinder. Und jetzt, nachdem ich das quasi so öffentlich gemacht habe, hat er ihr Schweigegeld geboten, damit nichts rauskommt", erzählt die 29-Jährige schockiert in ihrer Instagram-Story. Zudem behauptet Yeliz erfahren zu haben, dass ihr Ex sich erneut mit der Frau habe treffen wollen, es jedoch nur bei dem Schweigegeldangebot geblieben sei, da das Ganze ans Licht gekommen ist. "Ich denke immer, schlimmer geht es nicht, aber es geht tatsächlich schlimmer", fasst die Influencerin zusammen.

Jannik selbst hat sich zu dem Vorwurf, dass er seiner angeblichen Affäre Schweigegeld angeboten haben soll, bislang nicht geäußert. Nach dem Bekanntwerden der Trennung meldete er sich jedoch mit einem Statement in seiner Instagram-Story zu Wort. "Ich werde heute nicht viel zu dem Thema sagen, weil mir das mittlerweile alles zu dumm ist", kommentierte er die Fremdgehgerüchte.

Instagram / _yelizkoc_ Jannik Kontalis und Yeliz Koc, Influencer

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis und Yeliz Koc

Instagram / _yelizkoc_ Jannik Kontalis und Yeliz Koc bei "Make Love, Fake Love"

