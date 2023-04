Inmitten der Anklage: Donald Trump entspannt beim Golfen

Donald Trump (76) lässt sich seine Stimmung offenbar nicht vermiesen! Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten angeklagt wird. Der Grund: Er soll mehrere Geschäftsunterlagen gefälscht und Ex-Pornostar Stormy Daniels (44) Schweigegeld gezahlt haben. Am Dienstag musste er deshalb für die Anklageverlesung vor Gericht erscheinen. Allzu sehr scheint Trump das Strafverfahren jedoch nicht zu belasten – wie neue Schnappschüsse seiner gemütlichen Golfrunde zeigen.

Aus neuen Bildern, die TMZ vorliegen, geht hervor: Trump scheint die Anschuldigungen gegen sich ganz gelassen zu sehen. Denn auch in Krisenzeiten verbringt der Angeklagte seine Zeit mit seinem Lieblingshobby – und lässt sich bei einer Golfpartie mit einigen Kumpels in einem Hotel in Miami nicht die Laune vermiesen.

Von seiner Gattin Melania Trump (52) fehlt inmitten der Anklage jede Spur. So auch als das Ex-Oberhaupt der USA als erster Präsident der Geschichte des Landes zu der Anklageverlesung vor Gericht erscheinen musste. Während er von seinen Anwälten und anderen Helfern nach New York begleitet wurde, hatte die 52-Jährige offenbar keine Lust auf das Drama ihres Mannes. Denn wie Radar Online berichtete, hatte sich seine Ehefrau dazu entschlossen, ihrem Gatten nicht den Rücken zu stärken und stattdessen zu Hause zu bleiben.

Anzeige

Getty Images Donald Trump im April 2023

Anzeige

Getty Images Donald Trump vor Gericht, April 2023

Anzeige

Getty Images Donald und Melania Trump, Januar 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de