Mega-Lob von Heidi Klum: GNTM-Cassy fühlt sich gepusht!

Cassy Cassau startet bei Germany's next Topmodel mit einer ordentlichen Portion Motivation in die nächsten Wochen! Zuletzt hatte die Hamburgerin einen richtigen Lauf: Sowohl beim Video-Shooting mit den Elevator Boys als auch beim Walk hatte die Tanzlehrerin die Chefjurorin Heidi Klum (49) mit ihrer Leistung umgehauen – und dafür auch richtig viel Lob bekommen. Im Promiflash-Interview erklärte Cassy, dass ihr Heidis Zuspruch einen ordentlichen Motivationsschub verpasst hat!

"Ich habe durch das krass positive Feedback von Heidi und den Boys auf jeden Fall einen Push und Mega-Motivation bekommen, alles zu geben, indem ich 100 Prozent ich selbst bin und mal von der Nervosität und dem Overthinken loslassen kann", betonte Cassy gegenüber Promiflash. Mehr Selbstvertrauen resultiere bei Cassy auch in besserer Leistung. "Also kann es nur besser werden", freute sich das Nachwuchsmodel.

Zuvor hatte Cassy wohl oftmals den Eindruck, Heidis Anforderungen nicht gerecht zu werden. "Ich hatte das Gefühl, dass es vorher nie so richtig gepasst hat, was ich gemacht habe", rief sich der Rotschopf in Erinnerung. Mal sei sie vor der Kamera "too much" gewesen oder habe dann beim nächsten Mal wieder "zu wenig Attitude" gezeigt.

Getty Images Heidi Klum bei den Fashion Trust U.S. Awards 2023

Instagram / cassyccassau Cassy Cassau, GNTM-Kandidatin 2023

ProSieben / Richard Hübner Cassy, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2023

