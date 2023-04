Neue Liebe, neues Album? Adele sieht Rich Paul als Muse

Er macht sie richtig glücklich! Sängerin Adele (34) und ihr Partner Rich Paul (41) machten ihre Liebe im Sommer 2021 offiziell. Seitdem sieht man die beiden immer wieder verliebt in der Öffentlichkeit. Aber auch musikalisch läuft es richtig gut, im November 2021 veröffentlichte Adele nach sechs Jahren Pause ihr Album "30". Hier verarbeitet sie die Trennung und Scheidung von Ex-Mann Simon Konecki (48) in Adele-typischen Herzschmerz-Songs. Das soll sich jetzt wohl ändern: Ein Insider behauptet, Adele arbeite an einem neuen, viel fröhlicherem Album!

Ein Insider deutet gegenüber The Sun an, dass die Sängerin in den letzten zwölf Monaten an neuen Songs gearbeitet habe. Es seien ihre positivsten und fröhlichsten Songs bisher und auch ein Album könnte schon dieses Jahr erscheinen, behauptet der Insider weiter. "Ihr Leben hat sich seit der Pandemie grundlegend verändert. Sie war am Boden und ist jetzt schwer verliebt. Sie will, dass alle das wissen! Ihre Musik spiegelt das wider", erklärt der Insider zu Adeles neuen Songs.

Die Beziehung mit dem Sportmanager scheint Adele richtig gutzutun. Und auch die Gerüchte um eine mögliche Verlobung und Heirat des Paares halten sich. Adele erklärte hierzu bereits: "Ich war noch nie so verliebt. Ich bin nicht verheiratet, aber so glücklich, wie ich bin, könnte ich es auch sein."

Anzeige

Getty Images Adele, Februar 2023

Anzeige

Instagram / adele Rich Paul und Adele

Anzeige

Instagram / adele Adele Adkins im Oktober 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de