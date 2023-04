Schon wieder: Halle Berry posiert komplett nackt auf Balkon

Halle Berry (56) zeigt ihren Körper textilfrei. Die Schauspielerin scheint sich rundum wohlzufühlen. Erst im März überzeugte sie ihre Fans mit einem heißen Foto aus der Dusche. Im Netz teilte sie ein hüllenloses Selfie im beschlagenen Spiegel. Ihre Anhänger überschütteten sie bei so viel Selbstliebe mit begeisterten Komplimenten. Nun legt die 56-Jährige noch mal nach: Halle zeigt sich romantisch und nackt auf dem Balkon.

Bei Instagram postet Halle jetzt erneut ein heißes Foto von sich. Splitterfasernackt lehnt sie auf einem eisernen Balkon und trinkt im Sonnenschein aus einem Weinglas. "Ich tue, was ich tun will", schreibt sie stolz. Ihr Fans sind ein weiteres Mal davon schwer beeindruckt. "Das sieht aus wie das Cover eines romantischen Romans. Einen über eine Frau, die sich in sich selbst verliebt", freut sich ein User. Und auch ihre Kollegen aus Hollywood sind begeistert von Halles Bild. So schreibt unter anderem Kelly Rowland (42) in Großbuchstaben: "Ja!". Und Schauspielerin Halle Bailey schickt ein klatschendes Emoji.

Als absolute Sexbombe hatte Halle aber schon zu den Anfängen ihrer Karriere gegolten. Vor allem durch ihre Rolle als Bondgirl in "James Bond 007 – Stirb an einem anderen Tag" hinterließ mächtig Eindruck. Als sie vergangenes Jahr einen Screenshot von 2002 teilte, schien ihre Community in Erinnerungen zu schwelgen: "Hallo, Mädchen, dieser Gang aus dem Wasser war alles!"

Getty Images Halle Berry, September 2021

Instagram / halleberry Halle Berry im März 2023

ActionPress Halle Berry in "James Bond 007 - Stirb an einem anderen Tag"

