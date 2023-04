Seltener Schnappschuss: Halsey zeigt ihren süßen Sohn Ender!

Halsey (28) begeistert ihre Fans mit einem Foto ihres Sohnes Ender! Anfang 2021 hatte die Sängerin voller Freude verkündet, dass sie zum ersten Mal Mama wird. Im Juli war es dann so weit: Die "Without Me"-Interpretin brachte ihren Sohn Ender zur Welt. Ihre neue Rolle als Mama genießt die Musikerin seither in vollen Zügen, doch nur selten gewährt sie ihren Fans einen Blick auf ihren Nachwuchs. Doch nun veröffentlicht Halsey ein süßes Mutter-Sohn-Bild im Netz!

Auf Instagram gewährt die 28-Jährige ihren Followern Einblicke in ihren Alltag. So postet sie eine Reihe von Bildern aus der vergangenen Zeit – darunter auch ein drolliges Bild von sich und ihrem Sohn. Auf dem Foto hält die Sängerin den kleinen Ender auf dem Arm, während dieser sich an der Wand hinter ihnen festhält. Glücklich lächelt Halsey ihren Sprössling dabei an. Zudem teilt sie noch einen weiteren Schnappschuss: Auf diesem ist zu sehen, wie der bald Zweijährige auf dem Boden sitzt und mit weißer Malkreide spielt.

Der Nachwuchs der "Eastside"-Interpretin scheint das Künstler-Gen von ihr geerbt zu haben. Im Dezember des vergangenen Jahres hatte Halsey ein Video in ihrer Instagram-Story geteilt, in dem ihr Sohnemann sich als Schlagzeuger versuchte. Voller Freude trommelte Ender auf dem Musikinstrument herum.

Instagram / iamhalsey Halseys Sohn Ender, 2023

Instagram / iamhalsey Halsey mit Freund Alev Aydin und Baby Ender Ridley im Juni 2022

Instagram / iamhalsey Halsey mit ihrem Sohn Ender

