In Fußballpause: Manuel Neuer mit Freundin beim Handball!

Manuel Neuer (37) strahlt über beide Ohren. Der FC Bayern München-Torwart legt aktuell eine Pause vom Sport ein. Der Grund: Der Fußballer hat sich bei einem Skiunfall im vergangenen Dezember das Bein gebrochen. Seitdem wird viel darüber spekuliert, ob der Kicker überhaupt wieder das Tor der Bayern verteidigen darf oder ob er ersetzt wird. Auch wenn es in seiner Karriere gerade kriselt, hat der Fußballprofi dennoch allen Grund zur Freude: Seine Freundin Anika weicht ihm nicht von der Seite! Nun wurde Manuel mit seiner Liebsten sogar bei einem Handballspiel gesichtet.

Am vergangenen Wochenende spielte der HC Erlangen gegen den ASV Hamm-Westfalen, was sich Neuer und seine Partnerin nicht entgehen ließen: In einem braunen Rollkragenpullover und einer schwarzen Lederjacke verfolgte die Blondine das Spiel gebannt, während ihr Freund in einem weißen T-Shirt und mit schwarzer Cap seinen Blick auch nicht vom Spielfeld abwenden konnte. Während sie auf der Zuschauertribüne saßen, wirkte es so, als ob die Handballerin und der Fußballer ihre gemeinsame Zeit sehr miteinander genießen – schließlich kamen sie aus dem Lachen nicht mehr heraus, wie Fotos bei Bild zeigen.

Schon bald könnte Manuel seinen Platz auf einer Zuschauertribüne wieder verlassen: Wie die AZ nun berichtet, verläuft die Reha des Sportlers gut. Aus diesem Grund soll Neuer entgegen den Spekulationen in der kommenden Saison wohl wieder im Tor stehen. Die Trainingsvorbereitungen dafür beginnen bereits im kommenden Juli. Bislang wurde das allerdings noch nicht offiziell bestätigt.

Getty Images Manuel Neuer in Katar im November 2022

ActionPress / MAGICS Anika Bissel, Freundin von Manuel Neuer

Getty Images Manuel Neuer, FC-Bayern-München-Torwart

