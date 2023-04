Jennifer Lopez hat ein Alter Ego: Ihr Name ist Lola Lopez!

Wer ist Lola Lopez? Jennifer Lopez (53) ist zum einen bekannt für ihre eingängigen Hits auf Englisch und Spanisch, unter anderem aber auch für ihre Leistung als Schauspielerin. Zuletzt war sie in Filmen wie Marry Me und "Shotgun Wedding" in den Kinos zu sehen. Im August 2022 feierte die Schönheit ihr Liebescomeback mit Ben Affleck (50) und gab dem "Deep Water"-Star das Jawort. Um J.Lo. herrscht oftmals viel Trubel und genau deshalb hat sich die Sängerin ein Alter Ego zugelegt!

"Lola ist bekannt dafür, verspielt und sorglos zu sein", verriet die "On The Floor"-Interpretin am Dienstag bei der Vorstellung ihrer neuen Spirituosen-Marke Delola. J.Lo habe erkannt, wie wichtig es ist, das Leben zu genießen. Deswegen wünsche sie sich, ihr Alter Ego würde häufiger herauskommen und Spaß haben. Nachdem der Superstar Jahrzehnte für die Arbeit geschuftet hat, möchte sie jetzt mehr entspannen und Zeit mit Familie und Freunden verbringen.

Jennifers neues Getränk soll genau diese Einstellung unterstreichen. "Ich war auf der Suche nach etwas, das ich genießen konnte und das zu der achtsamen Art und Weise passt, wie ich mein Leben lebe. Als ich es nicht fand, beschloss ich, Delola zu kreieren", beschrieb sie ihre Philosophie. Es ist kein Zufall, dass sich ihr Alter Ego Name in dem Getränk wiederfindet. Aus dem Spanischen übersetzt heißt Delola: Von Lola.

