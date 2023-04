Katja Krasavice verrät Geheimnis hinter ihren DSDS-Outfits

So kommen ihre auffälligen Looks zustande! Die deutsche Rapperin Katja Krasavice (26) sitzt in der Jury der diesjährigen Staffel von DSDS. Seit zwei Wochen kämpfen die Gesangstalente in den Liveshows der Musiksendung um den Titel des Superstars 2023. Die Blondine zieht dabei mit ihren ausgefallenen Looks Woche für Woche alle Blicke auf sich! Jetzt verriet Katja, wie ihre Outfits für die Shows zustande kommen.

Im RTL-Interview verrät die Rapperin, dass sie vor jeder Liveshow einen ganz bestimmten Look im Kopf habe. Diesen bespricht sie anschließend mit ihrer Schneiderin. Wichtig sei ihr dabei vor allem, dass ihre Persönlichkeit durch das Outfit zum Vorschein kommt. Ihre Kleider lassen stets tief blicken, doch Katja fühlt sich in den Unikaten superwohl. "Jeder soll sich wohlfühlen, wie er möchte, jeder Body ist wunderschön", erklärt sie.

Für ihren schlanken Körper hat die Blondine einiges getan. "Ich habe zehn Kilo abgenommen innerhalb von drei Monaten", gibt sie offen zu. Katja erklärt außerdem, wie sie das geschafft hat: "Ich habe einfach getrackt. Man muss einfach ausrechnen, dafür gibt es Apps ohne Ende (...), und da trackt man einfach."

RTL / Stefan Gregorowius Katja Krasavice bei der ersten DSDS-Liveshow

