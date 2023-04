Kim Kardashian spielt in "American Horror Story 12" mit!

Kim Kardashian (42) ist immer für eine Überraschung gut! Die Influencerin ist aus der Welt des TVs inzwischen nicht mehr wegzudenken. Zusammen mit ihrer Familie gibt sie in Reality-TV-Formaten wie Keeping up with the Kardashians oder The Kardashians seit Jahren sehr intime Einblicke in ihr Leben. Doch auch anderweitig zeigt sich die Milliardärin gerne mal von einer anderen Seite. Beispielsweise bewies sie bei Saturday Night Live, wie lustig sie sein kann. Zeigt Kim nun bald, wie gruselig sie sein kann?

Via Instagram gab der Serienschöpfer Ryan Murphy (57) bekannt, dass die gefeierte Horror-Show American Horror Story eine 12. Staffel bekommen wird. Mit von der Partie wird auch dieses Mal Emma Roberts (32) sein – sie hatte bereits in vielen Ausgaben mitgespielt. Doch mit einem weiteren Namen sorgte Ryan für Verblüffung: Kim Kardashian. Die Fans zeigten sich von dieser Verkündung jedoch nicht gerade begeistert. "Werde es mir nicht ansehen. Kim ruiniert es für mich", schrieb ein User enttäuscht.

Ob Kim eine große Rolle in der Serie spielen wird, ist aktuell noch ein Geheimnis. Doch Ryan deutete bezüglich ihres Mitwirkens gegenüber The Hollywood Reporter an: "Halley Feiffer hat eine lustige, stilvolle und letztlich erschreckende Rolle speziell für Kim geschrieben, und diese Staffel ist besonders und anders als alles, was wir bisher gemacht haben." Die Dreharbeiten zur 12. Staffel sollen Ende April beginnen.

