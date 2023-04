Oster-Date: Pete Davidson und Chase besuchen Martha Stewart

Pete Davidson (29) und Chase Sui Wonders (27) genießen die Osterfeiertage gemeinsam! Die beiden Schauspieler hatten sich bei den Dreharbeiten zu dem Comedy-Horrorfilm "Bodies, Bodies, Bodies" kennengelernt. Seit einigen Monaten sieht man die zwei nun immer wieder bei romantischen Ausflügen, bestätigt haben sie die Liebesgerüchte aber bisher noch nicht. Jetzt posieren Pete und Chase das erste Mal zusammen im Netz – und zwar mit einer sehr prominenten Freundin!

Am Ostersonntag stattete das Pärchen der US-Koch-Ikone Martha Stewart (81) auf ihrem Hof in einem Vorort von New York einen Besuch ab. "Sie haben sich unsere schöne Stadt Bedford angesehen. Ich habe ihnen den Hof und das Winterhaus gezeigt, in dem sich die Osterhasen auf den Sonntag vorbereiten", schreibt die 81-Jährige unter einen Instagram-Schnappschuss, auf dem sie mit Pete und Chase in die Kamera strahlt. Der Comedian legte der Moderatorin dabei ganz locker den Arm um die Schulter, während sich seine Partnerin an seiner linken Seite an ihn anlehnt. "Ein sehr süßes Paar", schwärmt Martha abschließend.

Wollen die Turteltauben etwa bald schon den nächsten Schritt gehen und zusammenziehen? In ihrem Post berichtete die Kochbuchautorin, dass das Pärchen bei ihrem Besuch mit Muffin Dowdle kam, die laut Medienberichten in dem kleinen Städtchen als Immobilienmaklerin arbeitet.

Getty Images Pete Davidson und Chase Sui Wonders, Februar 2023

Getty Images Pete Davidson und Chase Sui Wonders im Februar 2023

Instagram / chasesuiwonders Chase Sui Wonders im Oktober 2022

