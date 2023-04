Britney Spears wurde von ihrer Fitnesstrainerin gemobbt

Britney Spears (41) hat gute Nerven! Die US-amerikanische Popsängerin Britney Spears präsentiert – auch nach Beendigung der 13-jährigen Vormundschaft durch ihren Vater Jamie Spears (70) – gerne ihren knapp bedeckten Körper im Netz. Sie liebt die Musik und ist vor allem für ihre außergewöhnlichen Tanz-Choreografien bekannt. Nun teilte sie aber mit ihrer Community etwas sehr Unangenehmes: Britney wurde von einer Personal-Trainerin gebodyshamed!

Erst kürzlich verkündete die Blondine auf ihrem Instagram-Channel, dass sie zwei Monate lang auf die Suche nach einem persönlichen Fitness-Profi begab. Das ging dann aber wohl gewaltig nach hinten los! In einer ihrer Storys schrieb die "Toxic"-Interpretin nämlich empört und den Tränen nahe: "[...] das Erste, was sie mit mir gemacht hat, war [...] die Haut an meinem Bauch und meinen Beinen zu kneifen und mir zu sagen, dass ich meinen jüngeren Körper zurückbekommen muss."

Dennoch lässt sich die 41-Jährige nicht unterkriegen. Ganz nach dem "Selbst ist die Frau"-Motto stellte sie unter ihrem neusten Tanzvideo klar: "Ich habe sie natürlich nicht engagiert, ich habe es lieber selbst gemacht! Ich trainiere 45 Minuten lang, drei Mal die Woche – das war's!" Sie verriet zudem, dass sie es nicht möge, ihren Body sonderlich ausgiebig zu trainieren.

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Instagram / britneyspears Britney Spears nackt in der Dusche

