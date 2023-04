Glücklich: Alec Baldwin mit Familie in New York unterwegs

Alec Baldwin (65) genießt Ostern mit seiner Familie! Der Schauspieler musste in den vergangenen Wochen vor Gericht zittern: Er hatte am Filmset von "Rust" unbeabsichtigt die Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) mit einer Requisitenwaffe erschossen. Mittlerweile wurde die mögliche Haftstrafe verringert und auch der achtfache Vater scheint voller Hoffnung zu sein. Über die Osterfeiertage nahm sich der "Still Alice"-Darsteller offenbar eine kleine Auszeit und machte sich schöne Tage mit seiner Familie: Alec wurde gemeinsam mit zwei seiner Kinder in New York gesichtet!

Der 65-Jährige wollte sich das gute Wetter wohl nicht entgehen lassen und entschied sich kurzerhand dazu, mit zwei seiner Kinder ein wenig frische Luft zu schnuppern: In einer schwarzen Jogginghose, einer gleichfarbigen Übergangsjacke sowie einem blauen Shirt schob der Familienvater zufrieden den Kinderwagen vor sich her. Doch ganz allein war er mit seinen Kids nicht unterwegs, denn ein Kindermädchen war ebenfalls mit von der Partie. Zusammen mit ihr knipste er freudestrahlend noch ein paar Fotos von seinen Sprösslingen.

Alecs Frau Hilaria Baldwin (39) blieb allerdings mit dem Rest der Mannschaft wohl lieber Zuhause. Doch seine Liebe zu ihr ist nach wie vor groß, wie er vor wenigen Tagen auf Instagram verdeutlicht hat: Er hat ein Foto von seiner Frau veröffentlicht, auf dem sie von den Kindern umringt auf dem Boden liegt. "Heute vor elf Jahren habe ich mich mit einem wunderbaren Menschen verlobt […]. Elf Jahre, sieben Kinder und ein Meer von Erinnerungen später", hat er von seiner besseren Hälfte geschwärmt.

MEGA / Said Elatab Alec Baldwin mit seinen Kindern in New York im April 2023

MEGA / Said Elatab Alec Baldwin mit seinen Kindern in New York

Instagram / alecbaldwininsta Hilaria Baldwin mit ihren Kindern

