So kam es zu Niko und Glorias Kuss bei "Prominent getrennt"!

Bahnt sich bei Nikola und Gloria Glumac etwa ein Liebes-Comeback an? Das Noch-Ehepaar ist momentan bei Prominent getrennt zu sehen. Dort knallte es zwischen den beiden bereits gewaltig, aber auch mit anderen Teilnehmern gerieten sie aneinander. Gloria fetzte sich beispielsweise heftig mit Jakub Merlan-Jarecki (27) – in der Situation verteidigte ihr Ex Niko sie aber entschieden. Anschließend kam es zu einem Kuss zwischen den Eheleuten. Wie das passieren konnte, haben Gloria und Niko Promiflash verraten!

Im Interview mit Promiflash erzählt Gloria, dass der Wandel kam, weil Niko endlich mal aufgestanden sei und seine Meinung gesagt habe. "Das war genau das, was ich mir von Niko so sehr gewünscht habe. Es hat mich wirklich sehr beeindruckt, dass er gegen Jakub endlich auch mal seinen Mund aufgemacht hat", meint die Blondine. Es sei der erste Kuss nach sehr, sehr langer Zeit gewesen, vor der Show hätten sie und Niko nämlich über einen längeren Zeitraum keinen Kontakt gehabt. Der Tattoo-Liebhaber hingegen habe sich darüber gefreut, dass er und Gloria endlich mal wieder als Team funktioniert hätten.

Aber hat der Kuss etwas verändert? "Zwischen uns hat der Kuss nichts verändert, aber der Kuss hat uns gestärkt, weiterzumachen", überlegt Niko. Gloria habe der Kuss gezeigt, dass sie zwar noch Gefühle für ihren Ex habe, die aber nicht ausreichen würden. Die ganze Situation habe die beiden aber zusammengeschweißt.

