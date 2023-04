Luxus-Mama: Kylie Jenner mit den Kids im Privatjet unterwegs

Kylie Jenner (25) geht mit ihrem Nachwuchs auf Reisen! Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit hat zusammen mit ihrem Ex-Freund Travis Scott (31) zwei Kinder: Die fünfjährige Stormi (5) und den einjährigen Aire (1). Ihren Sohn präsentierte sie der Öffentlichkeit erst vor wenigen Monaten zum ersten Mal. Mittlerweile teilt Kylie aber immer wieder Schnappschüsse ihrer zwei Schätze – und zeigt auch, wie luxuriös Stormi und Aire aufwachsen!

Ihren rund 386 Millionen Fans auf Instagram gewährt die 26-Jährige nun einen Einblick in ihren Mama-Alltag als millionenschwere Unternehmerin. "Abenteuer mit meinen Engeln", schreibt Kylie unter das Posting, auf dem acht Polaroid-Fotos von ihr und den Kids zu sehen sind. Bei dem kleinen Familienshooting sind die drei im Privatjet unterwegs gewesen und strahlten total happy in die Kamera. Für Aire und Stormi scheint die Reise im Luxus-Flugzeug total normal zu sein: Ganz unbeschwert spielen die Geschwister auf den Sitzen des Jets.

Auch von ihrem Osterwochenende berichtete die Beauty ihren Fans. Im Netz teilte sie einige Bilder ihrer Feiertage, auf denen nicht nur Stormi und Aire mit putzigen Häschenohren zu sehen waren, sondern auch die üppig befüllten Osternester. Die zwei durften sich über zahlreiche Süßigkeiten, Spielzeug und riesige Plüschhasen freuen.

TikTok / kyliejenner Kylie Jenner und ihr Sohn Aire, März 2023

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Tochter Stormi

Instagram / kyliejenner Stormi Webster im April 2023

