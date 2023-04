"Mag alles an ihr": Peter Klein schwärmt von Yvonne Woelke

Peter Klein (55) schwärmt von Yvonne Woelke (41)! Eigentlich war der Noch-Ehemann von Iris Klein (55) nur als Begleitung von Lucas Cordalis (55) bei dem Dschungelcamp mit dabei – doch in Australien lernte er Yvonne Woelke kennen. Nachdem Iris ihm vorgeworfen hatte, fremdgegangen zu sein, trennte er sich und gab zu, Gefühle für Yvonne entwickelt zu haben. Jetzt findet Peter noch weitere positive Wort für die Schauspielerin.

In einem Interview mit RTL konnten dem ehemaligen Bodybuilder die rosa Herzchen quasi aus dem Auge abgelesen werden. "Ich sage aber, man kann gegen seine Gefühle nichts tun", gab er zu und beichtete, dass Yvonne sein Herz mittlerweile höherschlagen lasse. "Ich mag ihre Art, ich mag ihr Wesen, ich mag ihr Aussehen. Ich mag ihren Typ, auch ihre Art. Ich mag einfach alles an ihr", himmelte er sie weiter an und deutete an, dass er sich definitiv mehr mit der 41-Jährigen vorstellen könne.

Läuft denn bei Peter und Yvonne inzwischen mehr? Erst vergangene Woche waren die beiden zusammen in einem Berliner Baumarkt gesichtet worden – dabei hatten sie sehr vertraut gewirkt und offensichtlich den Körperkontakt zueinander gesucht. "No comment", schmunzelte er nun zu den Bildern.

Anzeige

Instagram / peterklein_official Peter Klein, TV-Bekanntheit

Anzeige

ActionPress / Dirk Zengel Yvonne Woelke und Peter Klein am Flughafen in Frankfurt

Anzeige

Promiflash Peter Klein und Yvonne Woelke

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de