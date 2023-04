Mit 49: Darum bewarb sich Nicole nicht schon früher bei GNTM

Die Zeit war wohl reif! In der vergangenen Folge von GNTM war es endlich so weit und die angekündigten sechs Nachrückerinnen traten vor die Linse. Darunter ist auch Nicole, die tatsächlich vor knapp 30 Jahren zusammen mit Model-Mama Heidi Klum (49) in einer WG gelebt hatte. Das Best-Ager-Model zeigte in ihrer bisher nur kurzen Zeit in dem TV-Format, dass sie vor der Kamera durchaus glänzen kann. Gegenüber Promiflash erklärt sie: Deshalb versuchte Nicole nicht schon früher ihr Glück bei GNTM!

Im Talk mit Promiflash schildert die 49-Jährige: "Ich habe das Modeln schon immer geliebt, doch als ich meine Kinder großzog, wurde ich viel in meiner Familie gebraucht." Ihre Kids seien inzwischen erwachsen und sie habe eigentlich schon mit ihrem großen Traum abgeschlossen gehabt, meint sie. Die Beauty fährt fort: "Aber dann kam eine Anfrage von ProSieben – dann wollte ich es doch nochmal wissen, ob und was ich noch kann." Sie wolle Frauen motivieren, auch in hohem Alter nochmals Neues zu wagen.

Wie das Best-Ager-Model betont, gestaltete sich das Zusammenleben mit GNTM-Chefin Heidi in Mailand wohl sehr einfach. Hierzu äußert sie: "Heidi war schon immer sehr quirlig und lustig, und ich kann mich erinnern, dass wir viel gelacht haben." Die beiden seien in den 90er-Jahren oftmals gemeinsam zu Castings gegangen und haben sich anscheinend ihre Zeit gegenseitig versüßt.

Anzeige

Instagram / nicole.r_model Nicole Reitbauer, GNTM-Teilnehmerin

Anzeige

Instagram / nicole.r_model Nicole Reitbauer, Model

Anzeige

ProSieben/Richard Hübner Heidi Klum, "Germany's next Topmodel"-Jurorin

Anzeige

Könnt ihr nachvollziehen, warum es Nicole nicht schon früher bei GNTM versuchte? Ja, auf jeden Fall! Nein, ehrlich gesagt nicht so wirklich... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de