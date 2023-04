GNTM-Nicole verrät: So war das Zusammenleben mit Heidi Klum

Sie plaudert aus dem Nähkästchen! Seit ein paar Wochen sucht Heidi Klum (49) im TV wieder nach Germany's next Topmodel und die Teilnehmerinnen mussten sich schon so einigen Challenges stellen. Die Fans mussten lange warten, doch in der vergangenen Woche stießen endlich die insgesamt sechs Nachrückerinnen hinzu – darunter auch Kandidatin Nicole. Diese wohnte vor einigen Jahren tatsächlich gemeinsam mit Model-Mama Heidi in einer WG. Nicole schildert gegenüber Promiflash: So war das Zusammenleben mit der Runway-Ikone!

Im Talk mit Promiflash verrät das Best-Ager-Model: "Circa 30 Jahre ist es her, als ich mit Heidi in Mailand gelebt habe. Sie war schon immer sehr quirlig und lustig, und ich kann mich erinnern, dass wir viel gelacht haben." Die beiden seien oftmals gemeinsam zu Castings gegangen, äußert Nicole. Sie führt fort: "Heidi hat mir den Aufenthalt in Mailand auf jeden Fall erleichtert, denn in der Modelbranche ist man generell häufig sehr einsam."

Dass die Beauty nach so vielen Jahren nun wieder auf den ehemaligen Victoria's Secret-Engel traf, ging an ihr wohl nicht spurlos vorbei. Sie erklärt: "Das Wiedersehen mit Heidi war für mich sehr aufregend, aber sie ist ja eine sehr offene Person, deshalb war der Moment sehr herzlich und die Aufregung verflog schnell." Nicole darf nun auf die GNTM-Krone hoffen, denn sie schaffte es wohl verdient in die nächste Runde.

