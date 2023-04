Nach Bruce' Diagnose: Emma Heming gönnt sich eine Auszeit

Emma Heming (44) will einfach mal durchatmen. In den vergangenen Monaten musste ihr Mann Bruce Willis (68) zwei Schicksalsschläge verkraften: Im März vergangenen Jahres wurde bei dem Schauspieler eine Aphasie diagnostiziert. Vor wenigen Wochen machte seine Familie zudem öffentlich, dass der Ex von Demi Moore (60) an Demenz leidet. Für Bruce, aber auch für seine Familie ist die Zeit aktuell nicht leicht – umso mehr brauchte seine Frau nun eine kleine Auszeit.

Auf Instagram teilte die 44-Jährige einen Clip von ihrem Wandertag – und erklärte, dass ihre Tochter sie dazu brachte, sich eine Auszeit an der frischen Luft zu nehmen. "Ich plane, organisiere, kümmere mich um alles und nehme mir trotzdem kaum Zeit für mich. Der Clou kam vor ein paar Tagen von Evelyn (8), als sie sagte: 'Mama, du musst rausgehen und das Gras anfassen'. [...] Ich wusste, was sie meinte", offenbarte Emma und fügte hinzu: "Heute habe ich mir die Zeit genommen, etwas zu tun, was ich früher gerne gemacht habe – eine 30-minütige Wanderung, und das hat den Unterschied ausgemacht."

Wie sehr die Erkrankungen ihres Mannes Emma zu schaffen machen, verriet sie in einem Gespräch auf Instagram mit der Demenzexpertin Teepa Snow: "Ich habe mich eine Zeit lang zurückgezogen, und mein Freundeskreis wurde kleiner, weil es auch sehr schwierig war, darüber zu sprechen." Das Model wolle jetzt aber seine Reichweite nutzen, um über Demenz aufzuklären.

Getty Images Bruce Willis und Emma Heming, 2019

Getty Images Emma Heming im April 2019

Getty Images Bruce Willis mit seiner Frau Emma Heming

