Tina Barrett bricht Schweigen zu Paul Cattermoles (†46) Tod

Tina Barrett (46) meldet sich jetzt nach dem Tod von Bandkollege Paul Cattermole (46). Die Sängerin und der britische Schauspieler waren beide Mitglieder der Band S Club 7 gewesen und hatten mit ihr große Erfolge gefeiert – doch Anfang der 2000er trennte sich die Gruppe. In diesem Jahr wollten sie eine Reunion feiern, doch Paul verstarb plötzlich im Alter von 46 Jahren. Bislang meldete sich lediglich seine Bandkollegin Jo O'Meara (43) öffentlich zu Wort. Doch nun fand auch Tina rührende Worte im Netz.

"Vielen Dank für all eure Glückwünsche und Unterstützung in dieser tragischen Zeit", schrieb die 46-Jährige auf ihrem Instagram-Kanal und teilte dazu eine Aufnahme von der gesamten sechsköpfigen Band und kündigte ein Gedicht an, in dem sie ihre Gefühle über den Verlust von Paul verarbeitet. "Paul Cattermole, ein leuchtender Stern voller Charakter und Leben. Seine Flamme brannte so hell, ein Rebell ohne Grund", lauten die ersten vier Zeilen des Gedichtes, das sie mit folgenden Worten beendete: "Dein Stern leuchtet so hell für immer in unseren Herzen. Schlaft gut und gute Nacht."

Bandkollegin Jo, die sich auch erst am Dienstagvormittag zu Wort meldete, schrieb auf Twitter: "Ich wollte mich bei allen Menschen aus tiefstem Herzen bedanken, die in den vergangenen Tagen so viel Liebe und Mitgefühl zeigten, nachdem Paul von uns gegangen ist."

Instagram / misstinaannbarrett Tina Barrett, Rachel Stevens, Jo O'meara, Paul Cattermole, Jon Lee, Bradley McIntosh und Hannah Spea

Instagram / paul_cattermole Paul Cattermole im November 2018

Getty Images Jo O'Meara, Rachel Stevens und Tina Barrett im Februar 2023

