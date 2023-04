Brittney Griner schreibt Buch über ihren Gefängnisaufenthalt

Brittney Griner (32) schreibt ihre Erfahrungen nieder. Das Leben der Basketballspielerin änderte sich im Februar letzten Jahres schlagartig. Die Profisportlerin wurde an einem Moskauer Flughafen verhaftet, weil sie Haschisch-Öl mitführte. Daraufhin kam die US-Amerikanerin in ein russisches Gefängnis. Anfang Dezember hieß es dann endlich: Brittney wird aus der Haft entlassen. Jetzt plant sie, über ihre Zeit als Gefangene in einem Buch zu erzählen.

TMZ berichtet, dass Brittney einen Vertrag mit dem Alfred-A.-Knopf-Verlag unterzeichnet habe. In dem autobiografischen Buch soll es um ihren fast einjährigen Aufenthalt in einer Strafkolonie in Russland gehen. Das Werk soll Mitte nächsten Jahres erscheinen. Der Verleger Alfred A. Knopf versprach, dass die 32-Jährige ihre Geschichte von der Verhaftung bis zum Prozess in "lebhaften Details" erzählen werde.

"Zum ersten Mal erzählt Griner von den turbulenten Ereignissen des Jahres 2022, die sowohl ihr Leben veränderten als auch die Aufmerksamkeit der Welt auf sich zogen", warb Knopf für das Buch. Brittney widmet das Buch vor allem ihren Unterstützern. "Die Leser werden meine Geschichte hören und verstehen, warum ich so dankbar für die große Unterstützung von Menschen aus der ganzen Welt bin", erklärte der Sportstar.

Getty Images Brittney Griner bei der Olympiade, 2020

Getty Images Brittney Griner im Gericht

Getty Images Brittney Griner wird abgeführt

