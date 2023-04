Dafür geben Shania und Davina Geiss ihr Geld am liebsten aus

Für diesen Luxus geben Die Geissens-Töchter ihr Geld am liebsten aus! Shania (18) und Davina (19) sind dank ihrer Eltern Robert Geiss (59) und Carmen Geiss (57) in einem Leben voller Wohlstand aufgewachsen – sie wohnen an der französischen Mittelmeerküste in Monaco. Inzwischen haben sie sich aber ihr eigenes Standbein aufgebaut und können so ihr Geld unabhängig von dem Millionärspaar ausgeben. Jetzt verraten Shania und Davina, wofür das meiste Geld draufgeht.

In einem Interview mit Bunte.de plaudern die beiden Geschwister aus dem Nähkästchen. "Ich glaube, wir geben das meiste Geld aus für Schuhe, Klamotten und Taschen", erzählt Shania, ohne groß überlegen zu müssen. Doch die Mädels setzen den Fokus bei dem Verprassen ihres Einkommens wohl unterschiedlich. Davina gebe ihre Einnahmen gerne für "Taschen und Essen" aus – Shania hingehen stehe total auf "Schmuck, Klamotten und auch Essen natürlich" und könne sich offenbar nicht zurückhalten.

Da sich die Schwestern derzeit in Monaco einen Wohnraum teilen, haben sie diese Regelung auch bei folgendem Accessoire: "Bei Taschen machen wir Hälfte-Hälfte. Es gibt Taschen, die uns beiden gehören." Das sei jedoch ein Problem: "Wir sind jetzt schon am Überlegen, wie wir das in zehn Jahren machen, wenn wir nicht mehr zusammenleben: Wer bekommt die Taschen?"

RTLZWEI Familie Geiss: Carmen, Shania Tyra, Davina Shakira und Robert

RTLZWEI / Severin Schweiger Shania und Davina Geiss, TV-Stars

Instagram / the_real_davina_geiss Shania und Davina Geiss

