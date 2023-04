Eleganter Farbtupfer! Königin Máxima strahlt in rotem Kleid

Königin Máxima (51) beweist wieder ihre Stilsicherheit! Die gebürtige Argentinierin hatte 2002 den Bund fürs Leben mit König Willem-Alexander (55) geschlossen. Als Teil des Königshauses unterstützt sie nicht nur das Staatsoberhaupt und setzt sich für die niederländische Bevölkerung ein, sondern ist auch eine Botschafterin des Stils. Die Royal-Lady zeigt immer wieder ihren Mut zu auffälligen Kleidern und begeistert mit ihren eleganten Looks. Auch vor gewagten Farbtupfern schreckt die Dreifachmutter nicht zurück. Bei einem Staatsbankett begeistert Königin Máxima in einem leuchtend roten Abendkleid!

Anlässlich eines Staatsbesuchs des französischen Präsidenten Emmanuel Macron (45) und dessen Frau Brigitte (69) gab das Königspaar ein Bankett im Palast in Amsterdam. Máxima und Willem-Alexander trugen dabei rote Schärpen mit Orden. Das war ihr wohl nicht genug von der leuchtenden Farbe, denn die Königin hatte sich in ein scharlachrotes Abendkleid mit dramatischen Puffärmeln geworfen. Die Robe fiel zusätzlich durch ihre freien Schultern auf. So blieb mehr Raum für eine Perlenkette und Ohrringe, passend zur Tiara. Der König hatte sich für einen schwarzen Smoking mit weißer Fliege entschieden und präsentierte seine Militärorden über einem weißen Einstecktuch.

Máxima genießt es wohl, bei Veranstaltungen der bunte Farbtupfer im Raum zu sein. Dafür greift sie gerne auch zur Nationalfarbe der Niederlande: Orange. Zum Treffen mit der südafrikanischen Außenministerin Naledi Pandor war sie in einer Stoffhose und einer hochgeschlossenen Seidenbluse erschienen – beide Kleidungsstücke waren in einem leuchtenden Orangeton gehalten.

Anzeige

Getty Images König Willem-Alexander und Königin Máxima

Anzeige

MEGA Königin Máxima in Den Haag im November 2021

Anzeige

MEGA Königin Máxima auf Curacao im Januar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de