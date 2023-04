Expertin sagt: Kourtney Kardashians Curvy-Look kommt gut an!

Kriegt Kourtney Kardashian (43) gerade noch die Kurve? Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit präsentierte sich ihren Fans auf Social Media in letzter Zeit etwas anders, als gewohnt. Ihre sonst so schwarzen, rockigen Looks mit Lederdetails tauschte die verheiratete Mutter zum Beispiel unerwartet durch ein verspieltes Blumen-Outfit ein. Eine Expertin meint jetzt zu wissen, was dahinter steckt. Sie vermutet: Kourtneys neuer Curvy-Look werde gut bei ihrer Community ankommen!

Aus neusten Gesprächen der britischen Boulevardzeitung The Sun mit Körpersprache-Expertin Judi James ging hervor, dass die Darstellung der Kurven der Unternehmerin ein Versuch wären, sich von der Marke "Kardashian" zu distanzieren. Die Expertin glaubt, dass die 43-Jährige erkannt habe, dass das Streben ihrer Geschwister nach "perfekter Schönheit" ihnen auf Dauer keine Liebe beschere.

Laut der Körpersprache-Expertin würden Kourtneys neue Kurven ihr mehr Selbstvertrauen und Kraft verleihen, was sie "zugänglicher" für ihre Fans mache. Ihre Haltung gegenüber Schönheitsidealen machte Kourtney erst kürzlich auf Instagram deutlich: "Das Wichtigste ist, dass du auf deinen Körper hörst und das tust, was du für dich tust, und nicht für die gesellschaftlichen Standards, [...] denn die sind unrealistisch."

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im April 2023

Instagram / kourtneykardash Kourntey Kardashian im April 2023

