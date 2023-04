Mutter von Teenies: So kommt Jennifer Lopez damit zurecht

Auch Jennifer Lopez (53) musste lernen, mit ihren Teenagern umzugehen. Die Sängerin wurde 2008 Mutter von Zwillingen: Mit ihrem Ex Marc Anthony (54) hat sie ihre Tochter Emme (15) und ihren Sohn Max (15). Doch die beiden sind längst keine Kleinkinder mehr. Erst im Februar feierten sie ihren 15. Geburtstag. Und das Alter bringt offenbar neue Herausforderungen mit sich. Jennifer verrät jetzt, wie sie mit ihren Teenies umgeht.

Im Interview mit People spricht Jennifer über ihre Mutterrolle. "Ich habe jetzt Teenager. Jeder warnt einen vor dieser Lebensphase. Und es ist definitiv anders als damals, als sie noch klein waren", meint die 53-Jährige. In ihre Erziehung versuche sie vor allem das einfließen zu lassen, was sie selbst von ihren Eltern gelernt habe. Wichtig sei ein Gleichgewicht: "Es geht um die Balance zwischen einem Partner, einem Freund und einem Elternteil. Zu wissen, wann man sie trösten, wann man streng zu ihnen sein und wann man ihnen Grenzen setzen muss."

Wie sehr sie ihre Zwillinge liebt, machte J.Lo an deren Geburtstag deutlich. Auf Instagram teilte sie ein Video mit Bildern der beiden. Neben aktuellen Fotos waren auch Rückblicke auf die Kindheit der Geschwister dabei. Dazu schrieb sie emotional: "Ich bin so stolz auf euch beide, in jeder Hinsicht. Ihr bringt so viel Freude und Glück in mein Herz und meine Seele."

Instagram / jlo Maximilian David Muñiz, Jennifer Lopez und Emme Maribel Muñiz

SIPA PRESS / ActionPress Jennifer Lopez im Juni 2022

Instagram / jlo Emme Maribel Muñiz, Jennifer Lopez und Maximilian David Muñiz, Februar 2023.

