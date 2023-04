Nach ESC-Aus: Ikke Hüftgold will für San Marino antreten!

Ikke Hüftgold (46) gibt nicht auf! Der Schlagerstar war in diesem Jahr beim Vorentscheid zum Eurovision Song Contest angetreten. Das war für den "Unten kommt die Gurke rein"-Interpreten jedoch nicht erfolgreich – er musste sich gegen Lord of the Lost geschlagen geben. Dennoch machte er deutlich, im nächsten Jahr noch einmal antreten zu wollen. Ikke will aber nicht für Deutschland starten!

"Ich habe natürlich einen Plan B: Ich werde zu 99,65 Prozent für San Marino ins Rennen gehen!", berichtete er im "33 Minuten"-Podcast. "Warum denn nicht, die haben zwölf Einwohner", lachte Ballermann-Star. Demnächst sei auch schon sein erster Staatsbesuch geplant. "Ich fahre da hin mit einer Delegation und werde da schon unseren Song für nächstes Jahr präsentieren. Auf Italienisch!", erzählte Ikke und freute sich kichernd: "Da wird es auf jeden Fall wehtun, wenn ich für San Marino das Ding nach Deutschland hole!"

Peter Urban (74) hingegen glaubt eher weniger an Ikkes Erfolg beim ESC. Der Kommentator der Musikshow ist froh, dass der Mallorca-Sänger nicht für Deutschland antritt: "Er wäre aufgefallen, aber negativ. Das ist die Art von Musik, über die Europa sich totlacht", berichtete er im Promiflash-Interview. "Ich glaube, das wäre ein bisschen peinlich geworden", vermutete der Moderator.

Getty Images Ikke Hüftgold, "Unser Lied für Liverpool"

Getty Images Ikke Hüftgold, "Unser Lied für Liverpool"

Instagram / peterurban_onair_esc Peter Urban, Moderator

