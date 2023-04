Single-Mama-Dasein: Für Jenefer Riili ist es nicht leicht

Dating ist ein schweres Thema für Jenefer Riili! Die einstige Berlin – Tag & Nacht-Darstellerin hatte ihren damaligen Kollegen Matthias Höhn (27) am Set der Serie kennen und lieben gelernt. Das junge Paar wurde vor rund fünf Jahren Eltern eines Sohnes. Doch leider war das Glück nicht für die Ewigkeit bestimmt. Die Ex-Laiendarsteller trennten sich 2021. Nun gesteht Jenni: Sich auf jemand Neues einzulassen fällt ihr schwer.

Die 31-Jährige spricht dieses Thema in ihrer Instagram-Story an: "Ich will natürlich auch nicht für immer alleine sein, aber es fällt mir schon sehr schwer, zu vertrauen und auch Dinge zuzulassen." Sie habe Angst, die Gefühle ihres Sohnes zu verletzen. "Ich merke zum Beispiel immer wieder, dass ich voll das schlechte Gewissen habe, wenn ich mich mit einem Mann (zum Beispiel Date) amüsiere. Milan sagt oft, er wünscht sich Geschwister und so. [...] Aber dann frage ich mich halt, wie wäre es dann, würde er sich benachteiligt fühlen oder traurig oder sonst was fühlen", erklärt Jenefer weiter.

Mit dem Papa ihres Kleinen versteht die Beauty sich aber mittlerweile wieder sehr gut. Die beiden scheinen das Co-Parenting gemeinsam zu meistern. Im Promiflash-Interview gab der 27-Jährige kürzlich preis: "Wir haben das für unseren Sohn in die Wege geleitet, dass das super funktioniert und ich bin sehr froh darüber, dass es so ist wie es ist."

Anzeige

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili mit ihren Sohn Milan

Anzeige

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili mit ihren Sohn Milan

Anzeige

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili und Matthias Höhn mit ihrem Sohn Milan

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de