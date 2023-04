So süß albert Vollblutpapa Bushido mit seinen Drillingen rum

Bushido (44) fühlt sich in seiner Vaterrolle sichtlich wohl. 2012 war der Rapper mit Anna-Maria Ferchichi (41) den Bund fürs Leben eingegangen. Seitdem haben sie ihr Familienglück um ganze sieben Kinder erweitert. 2021 durfte das Paar die Drillinge Amaya (1), Leonora (1) und Naima (1) auf der Welt begrüßen. Außerdem stellte der Musiker klar, dass er sogar noch mehr Nachwuchs will. Nun zeigt Anna-Maria, wie süß Bushido mit seinen Kindern spielt!

"Papa hat die Kleinen hingelegt. Die kleben alle an ihm, seitdem er zurück ist", schreibt sie in ihrer Instagram-Story. Auf dem dazugehörigen Foto hält der stolze Vater seine drei jüngsten Töchter allesamt in seinen Armen. Da sie ihn offenbar so sehr vermisst hatten, ließ Bushido sich nicht die Gelegenheit nehmen, mit seinem Nachwuchs etwas herumzualbern. "Vorher wurde ein bisschen Quatsch gemacht", berichtet Anna-Maria und zeigt in einem Video, wie ihr Mann ein Schwein imitiert. Nach jedem Grunzen lachen Amaya, Leonora und Naima erneut auf, was auch ihren Vater zum Lachen bringt.

So sehr die Eheleute es auch genießen, in einer Großfamilie zu leben, kann es wohl dennoch recht stressig werden. "Das schlägt dann auf unsere Beziehung", berichtete Anna-Maria ihren Fans. Daher brauche das Paar auch seine Zeit für sich, um gelegentlich "diesem Kindermodus" zu entkommen. Das sei jedoch kein Problem, da das Personal immer für den Nachwuchs da ist.

Instagram / anna_maria_ferchichi Rapper Bushido mit seinen Töchtern

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido mit seinen Töchtern

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Kindern, November 2022

