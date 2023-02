Zweite Hochzeit mit Anna-Maria: Bushido plant Feier alleine!

Bushido (44) nimmt die Sache selbst in die Hand! Im November 2022 hatte der Rapper ganz romantisch um die Hand seiner Frau Anna-Maria Ferchichi (41) angehalten – und das zwölf Jahre nach ihrem ersten Jawort! Doch bei der zweiten Vermählung überlässt er jetzt nichts mehr dem Zufall: Bushido plant die zweite Hochzeit mit Anna-Maria ganz alleine mit einer Hochzeitsplanerin – aber ohne seine Frau.

In ihrer Doku "Bushido & Anna-Maria – Alles auf Familie" stellte der Musiker klar, dass er Anna-Maria mit dem Hochzeitsfest komplett überraschen wird. Erst wenn die digitalen Einladungskarten verschickten werden, werde sie wissen, wo die Feier stattfindet: "Aber was dort passiert, das wird bis zu diesem Tag, an dem wir heiraten, auch für sie ein absolutes Geheimnis bleiben!" Mit näheren Details zu seiner Hochzeit hielt Bushido sich deswegen total zurück: Nur dass die Hochzeit in Dubai stattfinden wird, offenbarte er. "Ich will sie unbedingt in diesem Jahr noch heiraten, weil das passt jetzt einfach so alles. Und das macht mich echt glücklich und zufrieden", verriet er bezüglich des Datums.

Anna-Maria ist jedenfalls total happy darüber, dass ihr Mann die Feier alleine plant. "Ich hätte nicht gedacht und auch nicht erwartet, dass er das in die Hand nimmt. Aber wie sensationell: Ich habe keinen Stress damit, wie herrlich!", freute sie sich. Nur bei der Gästeliste und bei der Wahl ihres Kleides mischt die achtfache Mama mit.

Anzeige

ActionPress Anna-Maria Ferchichi mit Ehemann Bushido

Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi, September 2018

Anzeige

Instagram / bush1do Bushido und Anna-Maria Ferchichi im Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de