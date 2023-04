"Allein schaffen": Schwangere Anne Wünsche & Karim getrennt?

Was meint sie mit diesen kryptischen Worten? Anne Wünsche (31) hat bereits drei Kinder. Erst im Sommer 2022 bekam die Influencerin gemeinsam mit ihrem Partner Karim El Kammouchi (34) ihren Sohn Sávio. Jetzt wurde bekannt, dass die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Bekanntheit schon wieder schwanger ist – das Kind möchte sie jedoch nicht behalten. In Ihrem Social-Media-Statement dazu deutet sie etwas an: Sind Anne und Karim etwa getrennt?

Via Instagram teilt die 31-Jährige einen Post mit ihren Followern, in dem sie ihr Vorhaben, abtreiben zu wollen, schildert. Unter anderem schreibt sie in dem Beitrag auch die Worte: "Niemals könnte ich allen gerecht werden. Niemals könnte ich das alles alleine schaffen!" Da stellt sich die Frage, warum sich Anne allein gelassen fühlt, wenn sie doch eigentlich Karim an ihrer Seite hat.

Im Februar schien noch alles bestens zwischen den beiden zu sein. Auf Social Media ließ die Netz-Bekanntheit verlauten: "Aktuell läuft es wirklich richtig gut und ich bin megahappy." Doch schon vor knapp zwei Monaten gab Anne zudem zu: "Auch bei uns gibt es, wie in fast jeder Beziehung, auch mal Auf und Abs."

Anne Wünsche im Januar 2023

Anne Wünsche mit ihren Kindern und ihrem Partner Karim El Kammouchi

Anne Wünsche, Influencerin

