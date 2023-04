Drohte Jakub bei "Prominent getrennt" etwa mit Schlägen?

Wäre der Streit zwischen Jakub Merlan-Jarecki (27) und Nikola Glumac etwa eskaliert? Bei Prominent getrennt gerieten die beiden Realitystars in einen heftigen Streit. Der Fußballer fetzte sich mit Niko und seiner Noch-Ehefrau Gloria, weil er fand, Gloria unterdrückte ihren Ex. Das war auch für das Malemodel zu viel: Er verteidigte sich und diskutierte heftig mit Jakub. Nun deutet Gloria an, dass sogar mit Gewalt gedroht wurde.

In einer Instagram-Fragerunde erkundigt sich ein Fan bei Gloria, warum sie Jakub in der "Prominent getrennt"-Villa nicht fragte, womit er ihr drohen wollte. "Wenn man sich mal anhört, was Niko sagt... Er hat ja Jakub gefragt: 'Glaubst du, wir sind hier in einem Boxmatch oder was?' Dann könnt ihr ja eins und eins zusammenzählen, mit was Jakub gedroht haben könnte", meint die Blondine. Will sie hier etwa andeuten, dass der Streit zwischen den beiden fast handgreiflich geworden wäre? Zumindest sei nur ein kleiner Teil der Auseinandersetzung gezeigt worden. Vieles habe man herausgeschnitten.

Auch wenn Jakub vielleicht nicht die Fäuste nutzte, so holte er verbal ordentlich gegen Gloria aus. Und seine Wortwahl machte auch die Fans von "Prominent getrennt" fassungslos. Bei Instagram machten viele User ihrem Entsetzen Luft: "Total aggressives und asoziales Verhalten." Ein Zuschauer meinte auch, dass Jakub in der aktuellen Folge mit seinem Verhalten "am schlimmsten" sei.

