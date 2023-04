Jakub Jarecki rechtfertigt "Prominent getrennt"-Ausraster!

Jakub Merlan-Jarecki (27) wurde provoziert. Der Fußballer ist derzeit mit seiner Ex Kate Merlan (36) in der Show Prominent getrennt zu sehen. In den vergangenen Folgen geriet er aber vor allem mit seinen Konkurrenten Gloria und Nikola Glumac aneinander. Während der letzten Nominierung eskalierte der Streit und es flogen sogar Schimpfwörter. Nun meldet sich Jakub selbst zu Wort und entschuldigt sich für seinen Ausraster.

In seiner Instagram-Story wendet sich Jakub an seine Fans. "Ich habe mich im Format vor allem von einer bestimmten Person maßlos provozieren und zu etwas hinleiten lassen. Bei meiner Meinung bleibe ich ganz klar. [...] Ich muss aber jetzt im Nachgang sagen, wie ich mich hab provozieren lassen und wie ich reagiert habe – das war nicht in Ordnung", meint der 27-Jährige. Er könne die Kritik an seinem Verhalten verstehen, es war nicht richtig von ihm. "Ich kann für mich persönlich einfach daraus lernen, dass ich mich beim nächsten Mal nicht mehr so provozieren lasse", erklärt er weiter.

Der Streit mit seinen Mitkandidaten begann bereits einige Folgen vorher. In ihrer Instagram-Story deutete Gloria vor ein paar Tagen sogar an, dass Jakub Nikola während einer Diskussion mit Gewalt drohte. "Er hat Jakub ja gefragt: 'Glaubst du, wir sind hier in einem Boxmatch oder was?'", erzählte sie. Was Jakub davor gesagt hatte, sei aber rausgeschnitten worden.

Alle Infos zu "Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen" auf RTL+.

RTL Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki bei "Prominent getrennt"

RTL Jakub Merlan-Jarecki bei "Prominent getrennt"

RTL Gloria und Nikola Glumac bei "Prominent getrennt"

