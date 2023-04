Nach Harrys Krönungsbekanntgabe: Piers Morgan teilt aus

Piers Morgan (58) kann es einfach nicht lassen! Seit Jahren herrscht zwischen Prinz Harry (38) und der britischen Königsfamilie ein angespanntes Verhältnis. So wurde in den vergangenen Wochen heftig spekuliert, ob er dennoch zu der Krönung seines Vaters Charles (74) kommen wird. Doch nun ist klar: Harry wird an der Zeremonie teilnehmen – allerdings ohne seine Frau Meghan (41) und ihre gemeinsamen Kinder Archie (3) und Lilibet (1). Kurz nach der Bekanntgabe ließ es sich Piers nicht nehmen und schoss mal wieder gegen Harry!

Auf Twitter teilte der langjährige Kritiker des Ehepaares gegen den 38-Jährige aus: "Ich würde gerne wissen, wer genau im Buckingham Palast 'erfreut' ist, dass er teilnimmt...", schrieb er zu der Erklärung des Buckingham Palace. Doch auch andere User der Social-Media-Plattform schienen Harrys bestätigte Krönungspläne zu beschäftigen. "Ich vermute, er will seine Familie schützen – gut für ihn", schrieb jemand, während einer anderer witzelte: "Er braucht offensichtlich neues Material für sein nächstes Buch!"

Dass Harry zu der Krönung seines Vaters kommt, soll laut einem Palastmitarbeiter vor allem einen Grund haben: "Aus Sicht der Krisenkommunikation würde dies signalisieren, dass Harry die Temperatur von Konflikten und Mediendramen senken will." Wie der Informant gegenüber Mirror zudem klarstellte, sollen sich der Prinz und seine Frau für "den Weg des geringsten Konfliktes" entschieden haben. Denn laut der Quelle sei es auch nur vernünftig, dass Meghan mit den gemeinsamen Kids in ihrer Wahlheimat Kalifornien bleibt.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2022

Anzeige

Getty Images Piers Morgan, britischer Moderator

Anzeige

ActionPress Prinz Charles und Prinz Harry, April 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de