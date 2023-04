Schon zwei Wochen alt: Aurora Ramazzotti teilt Still-Foto

Aurora Ramazzotti (26) genießt die erste Zeit mit ihrem Nachwuchs! Die Tochter von Michelle Hunziker (46) und Eros Ramazzotti (59) wurde Ende März zum ersten Mal Mutter. Zusammen mit ihrem Partner Goffredo Cerza hieß sie einen kleinen Jungen namens Cesare auf der Welt willkommen. Die stolzen Eltern gewähren im Netz gerne Einblicke in ihr Leben mit dem Kleinen – nun zeigt sich Aurora auch bei einem besonders intimen Moment mit ihrem Sohnemann!

Die rund 2,5 Millionen Instagram-Fans der 26-Jährigen dürfen sich nur zwei Wochen nach der Geburt über eine niedliche Bilderreihe der kleinen Familie freuen. Auf einem der Schnappschüsse strahlt die Neumama überglücklich in die Kamera, während sie ihrem Cesare die Brust gibt. Dabei sitzt sie in einem Meer aus Kissen entspannt auf dem Sofa. Weitere Fotos zeigen, wie happy Papa Goffredo ist: Total niedlich kuschelt er mit seinem Baby im Bett und streichelt zärtlich über das Köpfchen.

Erst vor wenigen Tagen wurden die drei bei ihrem ersten Familienausflug gesehen. Am Osterwochenende wurden sie von Paparazzi bei einem gemütlichen Spaziergang in einem Park fotografiert. Dabei trug Aurora ihren kleinen Schatz, der in eine Decke eingewickelt war, erst noch auf dem Arm, legte ihn dann aber liebevoll in seinen Kinderwagen.

Instagram / therealauroragram Aurora Ramazzott im April 2023

Instagram / therealauroragram Goffredo Cerza im April 2023

Instagram / therealauroragram Aurora Ramazzotti, Goffredo Cerza und ihr Sohn Cesare im April 2023

