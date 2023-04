Trotz ihrer Verlobung: Vicky Pattison plant keine Hochzeit!

Vicky Pattison (35) will noch nicht vor den Traualtar treten. Im vergangenen Jahr verkündete sie süße Neuigkeiten: Ihr Freund Ercan Ramadan hatte ihr im gemeinsamen Dubai-Urlaub am Strand ganz romantisch die Frage aller Fragen gestellt. Darüber freute sich die Reality-TV-Bekanntheit auch riesig und beging den besonderen Anlass dann noch mit einer großen Verlobungsparty. Doch die Hochzeit von Vicky und Ercan ist noch nicht in Sicht...

"Ich sage allen, dass es nächstes Jahr in den Schulferien sein wird, weil ich viele Freunde mit Kindern habe, aber ich bin noch nicht so weit. Es ist so teuer und es gibt so viel zu tun, dass ich nicht weiß, wann wir heiraten werden", gesteht sie The Sun. Vicky und Ercan hätten deshalb auch noch gar keine konkreten Hochzeitspläne geschmiedet: "Ich habe wirklich unterschätzt, wie viel es zu tun gibt." Noch nicht mal für ein Thema habe der Geordie Shore-Star sich entscheiden können und schwanke zwischen rustikaler italienischer Dekoration und moderner Deko mit vielen Kerzen.

Doch nicht nur ihre Hochzeits-, sondern auch ihre Nachwuchspläne hat Vicky erst mal auf Eis gelegt. Sie versucht schon lange, schwanger zu werden und hatte sich auch ihre Eizellen einfrieren lassen – doch eine Zyste an den Eierstöcken warf sie zuletzt zurück. Ihre Fruchtbarkeitsbehandlung kann die 35-Jährige deshalb erst mal auch nicht fortsetzen.

Instagram / vickypattison Vicky Pattison, Reality-TV-Star

Instagram / vickypattison Vicky Pattison und Ercan Ramadan im März 2023

Instagram / vickypattison Ercan Ramadan und Vicky Pattison, Influencer

