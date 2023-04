Will Khloé Kardashian Tristan trotz Trennungsdrama zurück?

Verfällt Khloé Kardashian (38) ihrem Ex Tristan Thompson (32) erneut? In den vergangenen Jahren sorgten der Realitystar und der Sportler immer wieder für Schlagzeilen. Trotz einer jahrelangen On-off-Beziehung und Fremdgehskandalen entschied sich Khloé dazu, ein weiteres Kind mit ihrem Ex zu bekommen. Aktuell machen sogar Gerüchte die Runde, dass sich das einstige Paar wieder annähert: Hofft Khloé etwa auf ein Liebes-Comeback mit Tristan?

Gegenüber The Hollywood Gossip wollte ein Insider die Comeback-Gerüchte weder bestätigen noch dementieren: "Khloé und Tristan sind sich wieder sehr nahegekommen!" Zudem sei die 38-Jährige glücklich darüber, dass ihr Ex nun in der Nähe von ihr und den gemeinsamen Kindern wohnt: "Khloé denkt, dass Tristan ein großartiger Vater ist, wofür sie dankbar ist." Dennoch machte die Quelle darauf aufmerksam, dass "es dadurch manchmal schwieriger wird, die Tür für alles Romantische komplett zu schließen".

Die Moderatorin Kailyn Lowry (31) wäre von einem Liebes-Comeback allerdings alles andere als begeistert: "Diese Beziehung ist so beschädigt, dass niemand sie jemals ernst nehmen wird. [...] Er hat sie betrogen und gedemütigt, sodass es kein Zurück mehr gibt, und all die Dinge, die er bereits getan hat, können durch nichts mehr getoppt werden", wetterte sie in dem Podcast "Barely Famous". Na, was Khloé wohl zu den kritischen Stimmen sagt?

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im März 2023

Instagram / realtristan13 Sportler Tristan Thompson und Reality-Queen Khloé Kardashian

Getty Images Tristan Thompson, Profi-Basketballer

