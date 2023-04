Zurück beim Ex? Freunde sorgen sich um Hayden Panettiere

Verfällt Hayden Panettiere (33) wieder in alte Muster? Die Schauspielerin ging jahrelang mit ihrem Partner Brian Hickerson durchs Leben. Doch aufgrund von häuslicher Gewalt wurde der US-Amerikaner mehrfach angeklagt und schließlich auch verhaftet. Richtig distanziert hat sich die "Scream VI"-Darstellerin von ihrem Ex allerdings nicht – zuletzt wurden die beiden wieder zusammen gesehen. Haydens Freunde sorgen sich deswegen um sie.

Erst vor wenigen Tagen wurden Brian und Hayden erneut zusammen gesehen. "Manche Freunde von ihr würden es vorziehen, wenn sie Brian ganz abhaken würde. Aber das wird sie ihm nicht antun, zumal er genauso wie sie versucht, auf dem richtigen Weg zu bleiben", gab eine Quelle nun gegenüber Radar Online zu. Offenbar sind ihre engen Freunde ziemlich besorgt über ihre On-off-Beziehung mit Brian.

Hayden hatte in der Vergangenheit bereits klargestellt, dass sie einen Kontaktabbruch trotz der Gewalt in der Beziehung nicht für nötig hält. "Es war eine sehr dunkle und komplizierte Zeit in meinem Leben. [...] Wiedergutmachung ist eine wirklich wichtige Sache, die man in der Behandlung lernt", hatte sie im Interview mit People erklärt.

Getty Images Hayden Panettiere im November 2022

MEGA Brian Hickerson und Hayden Panettiere, 2018

Getty Images Hayden Panettiere, März 2023

