"Brutal ehrlich": Britney Spears' Memoiren sind fertig!

Britney Spears (41) hält sich nicht mehr zurück! Hinter der Sängerin liegen schwere Zeiten: Denn 13 Jahre lang hatte ihr Vater Jamie Spears (70) die volle Kontrolle über ihr Leben. 2021 wurde dann bekannt, dass Britney mit ihren Memoiren ihre Sicht der Dinge erzählen möchte: Gemeinsam mit dem berühmten Schriftsteller Sam Lansky und dem Verlagsriesen Simon & Schuster wollte das einsitige Teenie-Idol das Werk schreiben und veröffentlichen. Jetzt soll Britney das Buch endgültig fertiggestellt haben!

Das verriet jetzt ein Insider gegenüber Page Six: "Britneys Buch ist brutal ehrlich und kommt von Herzen. Es wird kein Blatt vor den Mund genommen. Es ist wirklich eine Geschichte über die Macht der Frau – sie nimmt ihr Leben selbst in die Hand." Außerdem offenbarte eine weitere Quelle aus dem Verlag: "Dieses Buch ist ein Geschenk... [...] Sie verwandelt Freude und Schmerz in etwas Erhabenes: Kunst. [...] Dieses Buch wird die Welt erschüttern. Ich glaube, dass es auch ein bahnbrechender Sofort-Bestseller sein wird."

Auch wurde bereits verraten, über was die "Oops!...I Did It Again"-Interpretin in ihrem Werk schreibt: "Es behandelt ihre verletzlichsten Momente, ihre Kindheit, [...] ihre Trennung von Justin Timberlake (42), den Moment, als sie sich den Kopf rasierte, und ihren Kampf mit ihrer Familie um ihre Vormundschaft. Es ist auch eine Geschichte des Überlebens." Auch soll es um die Liebe zu ihrem jetzigen Ehemann Sam Asghari (29) gehen.

Britney Spears, Sängerin

Britney Spears im Mai 2013

Sam Asghari und Britney Spears

