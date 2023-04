Kurz vor Verschwinden: Drake Bell unterwegs mit seinem Sohn

Was war los mit Drake Bell (36)? Der Schauspieler war durch seinen Auftritt in der Serie "Drake & Josh" zum Teeniestar herangewachsen. Seitdem ging es eher bergab. Nach der Trennung von seiner Ex-Frau soll er nun an seiner Gesundheit und Nüchternheit arbeiten. Doch diese Woche waren Fans in großer Sorge – er wurde von der Polizei als vermisst und gefährdet eingestuft. Nur wenige Stunden später tauchte er wieder auf. Im Netz sucht man seither Hinweise auf seinen derzeitigen Zustand. Drake wurde kurz vor seinem Verschwinden noch mit seinem Sohn gesichtet!

Auf einem Foto, das TMZ vorliegt, ist der 36-Jährige außerhalb eines Vergnügungsparks in Orlando zu sehen. Sein Sohn Jeremy steht neben einem Kinderwagen und hält ein Plüsch-Krümelmonster. Das Bild war nur zwei Tage vor der Vermisstenanzeige entstanden. Ein Zeuge aus dem Park soll den Schauspieler angesprochen haben, um ihm zu sagen, dass er ein Fan ist. Er berichtet, Drake sei nett und sanftmütig gewesen, aber es schien ihm gut zu gehen.

Der einstige Kinderschauspieler konnte die Sorge um ihn wohl gar nicht verstehen. Nach seinem Wiederauftauchen meldete er sich im Netz mit: "Du lässt dein Handy im Auto liegen und gehst die ganze Nacht nicht ran – und dann passiert das?" Doch seine Follower fanden seinen Umgang mit der Situation nicht besonders lustig. "Ich war so besorgt, dass mir körperlich schlecht wurde. […] Die Menschen lieben und sorgen sich mehr um dich, als du denkst", kommentierte ein User.

CelebCandidly / MEGA Drake Bell mit seinem Sohn im Juni 2021

Getty Images Drake Bell, Schauspieler

Getty Images Drake Bell im März 2019

