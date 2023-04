"Muffin"? Der Grund für Heidi Klums bizarren Spitzname

Deswegen wurde sie "Muffin" genannt! In der Castingshow Germany's next Topmodel ist Model Heidi Klum (49) derzeit wieder auf der Suche nach ihrem Topmodel 2023. Dabei steht die selbst ernannte Modelmama ihren Mädels mit Rat und Tat zur Seite. Eine Teilnehmerin ist dabei keine Unbekannte: Die 49-jährige Nicole Reitbauer kennt das Model noch aus früheren Zeiten. In einem Gespräch zwischen den alten Freundinnen plauderte Heidi jetzt ihren skurrilen Spitznamen aus.

Während GNTM-Teilnehmerin Nicole beim Shooting alles gibt, schwelgt Heidi in Erinnerungen und erzählt von ihrer gemeinsamen WG-Zeit. Denn 1990 teilten sich die beiden Blondinen eine Wohnung in Mailand. Nicole verrät daraufhin: "Du mochtest sehr gerne Schoko-Bons." Doch das Topmodel scheine eine wahre Naschkatze gewesen zu sein und gibt zu: "Dann habe ich immer Muffins gegessen. Und zwar so viele, dass die mich immer ‚Muffin‘ genannt haben."

Erst zu Beginn der GNTM-Staffel hatte Heidi Stellung zur Kritik an der Modelshow bezogen und dabei auch offen über Ernährung gesprochen. "Ich komm' aus einer Zeit, in der, wenn man eine größere Größe als 34 hatte, nicht mehr gebucht wurde", blickte das Model zurück. Doch sie stellte auch klar: "Heute herrschen zum Glück andere Zeiten."

