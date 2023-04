Queen Eilzabeth II. schützte William vor Auslandseinsatz

In seinen Memoiren "Reserve" wetterte Prinz Harry (38) stark gegen seine Familie. Den Titel wählte er als Andeutung: Die königliche Familie, sein Vater eingeschlossen, hätte ihn nur als Ersatzmann gesehen, für den Fall, dass seinem Bruder Prinz William (40) etwas zustößt. Ein Insider behauptet nun, dass Queen Elizabeth II. (✝96) William bewusst nicht an bestimmten militärischen Einsätzen teilnehmen ließ und stattdessen Harry schickte!

Das ehemalige Oberhaupt der britischen Armee, General Sir Mike Jackson, teilte einige Informationen zur Meinung der verstorbenen Königin in der "The Real Crown"-Dokumentation mit. Die Königin habe ihre Position Harry gegenüber damals sehr klargemacht. Jackson führte dies so aus: " Die Queen erklärte: 'Meine Enkel haben beschlossen, dem Königreich zu dienen, daher müssen sie ihren Dienst erfüllen, wie jeder andere auch.' Es wurde dennoch entschieden, dass manche Einsätze für William als zukünftigen Thronfolger zu riskant waren. Für Harry war das Risiko akzeptabel."

In derselben Dokumentation behauptete der ehemalige Kopf des MI6, Sir John Scarlett, dass die Queen sich der Gefahren des Krieges durchaus bewusst war: "Sie hatte Zugang zu unfassbar vielen Informationen und das für einen längeren Zeitraum als andere. William selbst wollte bei den Einsätzen dabei sein."

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinz Harry bei der Beerdigung von Queen Elizabeth II., September 2022

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern George, Charlotte und Louis

Anzeige

Getty Images Die Queen und Prinz Harry im Mai 2019 auf Schloss Windsor

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de