Trennung von Joe: Taylor Swift rockt Konzert bei ihrer Tour

Taylor Swift (33) scheint sich voll auf ihre Tour zu konzentrieren. Die Sängerin schockierte ihre Fans erst vor wenigen Wochen, als bekannt wurde, dass sie und ihr Partner Joe Alwyn (32) sich getrennt haben sollen. Ganze sechs Jahre waren die beiden ein Paar, aber laut Insidern haben sie sich auseinandergelebt. Mittlerweile steht das Popsternchen wieder für ihre große Tournee auf der Bühne – und bei einem Konzert zeigte Taylor sich jetzt besonders stark.

Zuletzt stand Taylor in Tampa im US-Bundesstaat Florida für ihre "The Eras Tour" auf der Bühne. Doch von Trennungsschmerz war dabei nicht viel zu sehen. Wie einige Fans The Mirror erzählten, strahlte die 33-Jährige vor Selbstbewusstsein und rief ihren knapp 70.000 Zuschauern auch eine kraftvolle Botschaft zu: "Wir haben eine Menge nachzuholen." Bei dem Konzert sei sie dann in ihrem hautengen Glitzer-Body und den kniehohen Stiefeln ein echter Hingucker gewesen.

Wenige Tage zuvor hatte Taylor ihren Fans noch einen ganz anderen Eindruck vermittelt. Bei TikTok war ein Video veröffentlicht worden, in dem sie bei einem Auftritt den Song "Champagne Problems" am Klavier performte und es aussah als habe sie sogar geweint. Ihre Anhänger hatte das ergriffen zurückgelassen. "Wenn sie sich wirklich getrennt haben, macht das Video noch trauriger", hatte ein User in den Kommentaren gemeint.

Backgrid Taylor Swift und Joe Alwyn, Oktober 2019

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Getty Images Taylor Swift bei der "The Eras Tour" in Arizona

