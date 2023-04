Trues fünfter Geburtstag: Khloé Kardashian wird emotional!

Khloé Kardashian (38) teilt niedliche Zeilen für ihre Tochter! Die Reality-TV-Bekanntheit hatte lange Mutter werden wollen und im April 2018 war es dann so weit: Ihre Tochter True (5) wurde geboren. Im vergangenen Jahr kam dann ein kleiner Junge dazu. Dass ihre Kids ihr Ein und Alles sind, beweist die Beauty immer wieder mit süßen Postings im Netz. Jetzt ist ihre Erstgeborene schon fünf Jahre alt: So rührend gratulierte Khloé ihrer True zum Geburtstag!

"Ich habe von meiner Tochter geträumt, solange ich mich erinnern kann, aber meine Träume waren nicht einmal annähernd die Realität, mit der Gott mich gesegnet hat", schreibt die 37-Jährige in ihrem süßen Instagram-Post zum Ehrentag ihres Töchterchens. Sie wisse zwar, dass Trues Geburtstag schon am Mittwoch war, habe sich an dem Tag aber voll und ganz auf ihre Familie konzentriert: "So traurig ich auch bin, dass du älter wirst, so sehr freue ich mich darauf, zu sehen, was das fünfte Jahr für dich bereithält. [...] Du und dein Bruder sind mein Herzschlag und mein Glück", erklärt Khloé ganz emotional.

Eine imposante Party schmiss der Reality-Star seiner Tochter schon vor einigen Tagen – und ließ sich dafür so einiges einfallen! Neben einem Aquarium mit Rochen und einem kleinen Hai, personalisierten Rucksäcken und Tausenden Ballons durfte sich True auch über eine ganz besondere Überraschung freuen: Einige Figuren der Kinderserie "Die Oktonauten" feierten mit.

Instagram / krisjenner Kris Jenner mit ihrer Enkelin True Thompson

Instagram / khloekardashian True Thompson im April 2023

Instagram / khloekardashian True Thompsons Geburtstagsparty, April 2023

