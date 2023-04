Demi Lovato lässt ihre Fans noch etwas auf neue Musik warten

Das wird ihren Fans weniger gefallen! Demi Lovato (30) begeistert ihre Fans bereits mit acht Studioalben und zahlreichen Filmen. Im letzten Jahr erfand sie sich in ihrer Musik neu. Statt sanfter Popmusik präsentierte sie sich mit ihrem Album "Holy Fvck" als freche Rockmusikerin. Auch ihrem Song "Heart Attack" hat sie in einer Neuauflage eine rockige Note verliehen. Nun weiß der ehemalige Disney-Star aber nicht, wann ein nächstes Album kommt.

In dem amerikanischen Frühstücksfernsehen CBS Mornings klärt sie auf, warum es so schnell kein weiteres Album geben wird. "Ich weiß nicht, worüber ich für mein nächstes Album schreiben werde, weil ich so glücklich bin. Ich weiß nicht, was ich tun werde", stellt sie fest. Ihrem neuen Musikgenre wird die Songwriterin aber auch in Zukunft treu bleiben. "Ich bin mit dieser Musik aufgewachsen und wollte zu meinen Wurzeln zurückkehren", sagt Demi.

Wann Demi weitere Songs schreiben wird, bleibt also noch unklar. Sie möchte aber unbedingt eine Menge an emotionalen Liebesliedern schreiben. Ob ihre momentane Beziehung zu dem Musiker Jute$ für Inspirationen herhalten könnte?

Getty Images Demi Lovato, Sängerin

Getty Images Demi Lovato im März 2021 in Beverly Hills

Instagram / ddlovato Jute$ und Demi Lovato im Jahr 2023

