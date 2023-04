Ist Clea-Lacy Juhn etwa mit Jana-Marias Bruder zusammen?

Ist dieser Mann ihr geheimnisvoller Neuer? Das Realitysternchen Clea-Lacy Juhn (31) wurde durch ihre Teilnahme an der Kuppelshow Der Bachelor bekannt. Dort ergatterte sie zwar die letzte Rose, doch wenig später zerbrach die Beziehung zum Bachelor. Auch von ihrem darauffolgenden Freund Riccardo Basile (31) trennte sich die hübsche Brünette nach fast drei gemeinsamen Jahren. Vor einigen Tagen teilte Clea-Lacy mit, wieder in einer Beziehung zu sein. Indizien sprechen dafür, dass es sich bei ihren Freund um den Bruder von Jana-Maria Herz (31) handeln könnte!

Bisher hält die Influencerin das Gesicht ihres Neuen noch versteckt, doch Hinweise deuten an, dass es sich um Ric-Leon, den Bruder von Realitystar Jana-Maria handeln könnte. Die beiden Frauen verbindet nicht nur eine tiefe Freundschaft – Jana-Maria kommentierte außerdem unter dem Pärchen-Foto auf Instagram: "Endlich. Ihr seid so toll und passt so verdammt gut zusammen." Ric-Leon teilte zudem einen Schnappschuss aus der gleichen Location, wie auf dem gemeinsamen Foto mit Clea-Lacy.

Im Netz freuen sich die Fans über die Neuigkeiten und gratulieren Clea-Lacy zur neuen Liebe: "Oh, ich freue mich so sehr für euch beide. Ich wünsche euch ganz viel Glück!" Ein anderer Follower kommentiert: "Endlich hast du dein Glück gefunden, du hast es wirklich verdient. Du bist einfach ein Herzensmensch." Was denkt ihr: Handelt es sich bei dem Unbekannten um Ric-Leon?

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn und ihr neuer Partner, April 2023

Instagram / ricleonherz_ Ric-Leon

Instagram / ricleonherz_ Ric-Leon Herz

